مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي بجنين: الوضع الحالي مروع ونحو 600 من الكوادر الطبية يحتمون داخلها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2025 - 06:02

مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي بجنين: الوضع الحالي مروع ونحو 600 من الكوادر الطبية يحتمون داخلها

منذ 18 mins 24 January، 2025
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