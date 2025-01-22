المجلس السياسي الأعلى في اليمن: الإفراج عن طاقم السفينة جالاكسي ليدر يأتي في إطار معركة إسناد غزة ودعما لاتفاق وقف إطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 22 2025 - 17:04

المجلس السياسي الأعلى في اليمن: الإفراج عن طاقم السفينة جالاكسي ليدر يأتي في إطار معركة إسناد غزة ودعما لاتفاق وقف إطلاق النار

منذ 2 ساعة 22 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة