كتائب القسام تُسلّم 3 أسيرات إسرائيليات الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة السرايا بمدينة غزة ضمن صفقة التبادل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 17:16

كتائب القسام تُسلّم 3 أسيرات إسرائيليات الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة السرايا بمدينة غزة ضمن صفقة التبادل

منذ 52 mins 19 January، 2025
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