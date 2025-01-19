القوات المسلحة اليمنية: نحذر القوات المعادية في البحرِ الأحمرِ من مغبةِ أي عدوانٍ على بلدِنا خلال فترة وقف إطلاق النارِ في غزةَ – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 19 2025 - 01:54

القوات المسلحة اليمنية: نحذر القوات المعادية في البحرِ الأحمرِ من مغبةِ أي عدوانٍ على بلدِنا خلال فترة وقف إطلاق النارِ في غزةَ

منذ 27 mins 19 January، 2025
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