اعلام العدو: رئيس الموساد اعترف بأن صفقة التبادل سيئة للغاية، لكن يجب تنفيذها نظرًا للوضع الذي وصلنا إليه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 18 2025 - 21:16

اعلام العدو: رئيس الموساد اعترف بأن صفقة التبادل سيئة للغاية، لكن يجب تنفيذها نظرًا للوضع الذي وصلنا إليه

منذ 10 mins 18 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة