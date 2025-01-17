القوات المسلحة اليمنية: لن نتخلى عن فلسطين وقضيتها العادلة حتى تحرير كل شبر منها وطرد العدو الإسرائيلي من كل فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2025 - 16:00

القوات المسلحة اليمنية: لن نتخلى عن فلسطين وقضيتها العادلة حتى تحرير كل شبر منها وطرد العدو الإسرائيلي من كل فلسطين

منذ 29 mins 17 January، 2025
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