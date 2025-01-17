ميقاتي التقى ماكرون: وعد بدعم لبنان

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي بعد اجتماعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مطار بيروت صباح الجمعة “تشرفت هذا الصباح باستقبال الرئيس ايمانويل ماكرون في لبنان”، وتابع “بعد الاستقبال تم اجتماع بيني وبين فخامته وتحدثنا عن الاوضاع الراهنة وضرورة المتابعة لدعم لبنان على الصعد كافة، اقتصاديا وفي مجال اعادة الاعمار”، واضاف “كما تحدثنا عن التحديات الراهنة، وكان الرئيس ماكرون متفهما جدا للاوضاع اللبنانية واعدا بمتابعة العمل والدعم للحكومة الجديدة”.

ولفت ميقاتي الى ان “ماكرون وعد بمتابعة موضوع دعم لبنان من خلال عقد اجتماع على غرار الاجتماع الذي حصل في تشرين الفائت في باريس لدعم الجيش واغاثة النازحين”، واشار الى ان “ماكرون على استعداد لدعم لبنان من خلال الصندوق الائتماني الذي تنوي الحكومة القيام به بالتعاون مع البنك الدولي من أجل اعادة اعمار الجنوب ويمكن للجنوب المساهمة فيه”.

وعما اذا كان البحث تناول موضوع قرب انتهاء المهلة المحددة للانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان، قال ميقاتي “الاجتماع الاول الذي سيعقده الرئيس ماكرون هو مع الضابطين الاميركي والفرنسي المعنيين بآلية تنفيذ التدابير المتعلقة بوقف اطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار 1701، وبالتأكيد سيطلعنا الرئيس ماكرون في اجتماع بعبدا عند الظهر على نتيجة هذا اللقاء”، وتابع “اعتقد ان الامور تسير باتجاه اتمام الانسحاب في الوقت المحدد”.

وقال ميقاتي إن “موضوع الخروق الاسرائيلية تتم متابعته مع لجنة تطبيق القرار 1701، كما يتم تقديم الشكاوى اللازمة، وهناك وعود بأن الخروق ستنتهي مع انتهاء مهلة الستين يوما نهاية الشهر الحالي”، واضاف “نتمنى ان يحصل ذلك وان تكون الوعود في مكانها الصحيح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام