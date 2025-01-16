السيد الحوثي : القضية الفلسطينية باقية والصراع مستمر طالما هناك احتلال وتهديد للشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 19:56

السيد الحوثي : القضية الفلسطينية باقية والصراع مستمر طالما هناك احتلال وتهديد للشعب الفلسطيني

منذ 21 mins 16 January، 2025
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