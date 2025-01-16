وزير الخارجية الايراني عباس عراقتشي لخليل الحية القيادي في حركة حماس: صمود المقاومة والشعب الفلسطيني أجبر “إسرائيل” على قبول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 16 2025 - 23:02

وزير الخارجية الايراني عباس عراقتشي لخليل الحية القيادي في حركة حماس: صمود المقاومة والشعب الفلسطيني أجبر “إسرائيل” على قبول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

منذ 1 ساعة 16 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة