السيد الحوثي: التضحية الأعظم في إطار جبهات الإسناد كان لحزب الله في لبنان وقد كانت جبهة قوية جداً ومؤثرة ووصلت إلى حرب شاملة مع العدو الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 19:56

السيد الحوثي: التضحية الأعظم في إطار جبهات الإسناد كان لحزب الله في لبنان وقد كانت جبهة قوية جداً ومؤثرة ووصلت إلى حرب شاملة مع العدو الإسرائيلي

منذ 48 mins 16 January، 2025
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