بن غفير: الفرحة التي تابعناها في غزة والضفة الغربية تُظهر من هو الذي خضع واستستلم في هذه الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 23:02

بن غفير: الفرحة التي تابعناها في غزة والضفة الغربية تُظهر من هو الذي خضع واستستلم في هذه الحرب

منذ 1 ساعة 16 January، 2025
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