إعلام العدو: عبوة ناسفة تم اغتنامها من حزب الله انفجرت داخل صف تدريبي للجنود المستجدين في قاعدة عسكرية بالنقب وهناك حوالي 7 جنود مستجدين أصيبوا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2025 - 23:52

إعلام العدو: عبوة ناسفة تم اغتنامها من حزب الله انفجرت داخل صف تدريبي للجنود المستجدين في قاعدة عسكرية بالنقب وهناك حوالي 7 جنود مستجدين أصيبوا

منذ 1 ساعة 15 January، 2025
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