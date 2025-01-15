مراسل المنار: قوة من الجيش تنتظر عند اطراف بنت جبيل لتنسيق الدخول وفتح الطريق إلى بلدة عيترون بسبب تعنت العدو وتواجده قرب ساحة البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 15 2025 - 14:36

مراسل المنار: قوة من الجيش تنتظر عند اطراف بنت جبيل لتنسيق الدخول وفتح الطريق إلى بلدة عيترون بسبب تعنت العدو وتواجده قرب ساحة البلدة

منذ 1 ساعة 15 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة