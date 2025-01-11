 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الحد من وصول المساعدات الحيوية إلى شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2025 - 16:32

 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الحد من وصول المساعدات الحيوية إلى شمال قطاع غزة

منذ 43 mins 11 January، 2025
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