معاريف : حماس تستخدم الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة في تصنيع عبوات ناسفة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2025 - 10:22

معاريف : حماس تستخدم الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة في تصنيع عبوات ناسفة

منذ 1 ساعة 11 January، 2025
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