“الجيش الإسرائيلي”: صاروخ من اليمن اخترق “الأجواء الإسرائيلية” وحاولنا اعتراضه – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2025 - 06:16

“الجيش الإسرائيلي”: صاروخ من اليمن اخترق “الأجواء الإسرائيلية” وحاولنا اعتراضه

منذ 1 ساعة 3 January، 2025
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