الاحتلال يأمر بإخفاء هويات جنوده ويضع قيودًا إعلامية مشددة تفاديًا للملاحقات القانونية الدولية بتهم جرائم حرب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2025 - 05:32

الاحتلال يأمر بإخفاء هويات جنوده ويضع قيودًا إعلامية مشددة تفاديًا للملاحقات القانونية الدولية بتهم جرائم حرب

منذ 57 mins 13 January، 2025
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