مقدمة نشرة أخبار المنار ليوم الاثنين في 31-12-2024

ليس كمِثلِه هذا العام، فقد سقى التاريخَ باَغلى دمٍ، وعمَّدَ الزمنَ الحديثَ باسمى الهامات.. وما انقضى حتى اصطفى فتيةً آمنوا بربِهم وانتمَوا الى القدسِ فكراً وعزيمةً واداء، فعبَّدوا طريقَها وقرَّبوا المسافات..

واذا كان النصرُ على العدوِ بالنقاطِ كما قالَ الشهيدُ الاسمى سيدُ شهداءِ الامةِ السيد حسن نصر الله، فكيف اذا كانت نقاطاً من دمٍ غالٍ، بل سيلٌ من ذاكَ الدمِ الذي سيُغيِّرُ وجهَ المنطقةِ لا محالة..

والحالُ انه عامُ العزيمةِ والاِباءِ والنصرِ على العدوِ بالتضحيةِ والثبات، ومنعِه رغمَ كلِّ اجرامِه وحقدِه وحربِ الابادةِ التي خاضَها من غزةَ الى لبنان – اَن يحققَ اهدافَه او يستظلَ بفكرةِ الامانِ التي يَعِدُ بها مستوطنيهِ المتقلبينَ على اخطرِ ساعاتٍ من عمرِ الكيان ..

حتى آخرِ ساعاتِ العامِ الفينِ واربعةٍ وعشرينَ احداثٌ لا تُحصى وتبدلاتٌ لا تقاسُ بالسِنين، من الوطنِ الى المنطقة، بل كلِّ العالمِ الذي يرتقبُ العامَ الجديدَ وما سيحملُه للملفاتِ التي تُثقلُ كاهلَ البشريةِ واتَت على كلِّ معاني الانسانية، واقساها غزةُ التي باتت ملحمةَ القرن، ولبنانُ الثابتُ باهلِه فوقَ كلِّ الجراح..

فيما اصحابُ القرونِ الجارحةِ مستمرونَ بعدوانيتِهم على لبنان، وبحربِ الابادةِ التي قَلَّبَت ارضَ غزةَ بالحديدِ الاميركيِّ والنار، وتَجَمَّدَ اطفالُها بالصقيعِ على مرأى العالمِ الذي يَذرِفُ دموعَ التماسيح..

وككلِّ عامٍ هم اصحابُ الوفاءِ والثباتِ والانتماءِ للقيمِ الانسانيةِ والعقيدةِ الاصيلة، هم اليمنيون المستعدون لبذلِ الغالي والنفيسِ نصرةً لاهلِ الحقِ من الفلسطينيين كما فعلوا مع اللبنانيين، ومع آخرِ ساعاتِ العامِ كانت صواريخُهم تدكُ مطارَ بن غوريون في تل ابيب ومواقعَ استراتيجيةً في آكثرَ من منطقةٍ داخلَ الكيان، غيرَ آبهينَ بالعدوانِ الصهيونيِّ الاميركيِّ البريطاني الذي يُشَنُّ على بلدِهم، ويَردُّونَهُ بالعزيمةِ والنار ..

وفيما عزيمةُ بعضِ اهلِ المنطقةِ قد كشَفَها منطقُ الحكم، فضَيَّعَت اولويةَ القدسِ وفلسطينَ بعدَ ان تَمكّنت وباتت تَتَمَلَّكُ دولةً وقرارَها ويمكنُها قتالُ العدو، فانَ منطقَ المقاومةِ وقرارَها ثابتٌ في لبنان، وسيَكشفُ العامُ الجديدُ ما انتهت اليه الحربُ الصهيونيةُ على شعبٍ اسطوريٍّ طالما تحدّى المستحيلَ وصنعَ المعجزات، وستَكشفُ سنةُ الفينِ وخمسٍ وعشرينَ للجميعِ على من ستقعُ الخسائرُ الكبرى في المنطقةِ ولمن ستؤولُ الانتصارات.

المصدر: المنار