إعلام العدو: مقتل جندي “إسرائيلي” واحد على الأقل جراء حدث أمني في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2024 - 18:54

إعلام العدو: مقتل جندي “إسرائيلي” واحد على الأقل جراء حدث أمني في قطاع غزة

منذ 7 mins 31 December، 2024
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