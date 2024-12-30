كيف سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 09:32

كيف سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة؟

منذ 18 mins 30 December، 2024
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صفحات منوعة - لبنان

يزور لبنان منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق السواحل التركية. المُنخفض  يحمل معه أمطار  تكون غزيرة أحياناً ، إنخفاض ملموس بدرجات الحرارة ، رياح ناشطة  وثلوج على المرتفعات المتوسطة . يستمر تأثير المنخفض حتى مساء يوم الثلاثاء غداً  حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجياً.

الطقس المتوقع في لبنان للأيام المقبلة بحسب مصلحة الارصاد الجوية :

اليوم الاثنين

غائم اجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً ، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق .

الثلاثاء

غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية مع ضباب على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر . لتنحسر الأمطار تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر ويتحول الطقس الى غائم جزئياً خلال الليل.

الأربعاء

غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية، يتحسن الطقس خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم

الخميس

قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة .

أما بالنسبة لمعدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول: بين 13 و21 في بيروت وبين10 و19 في طرابلس وبين 4 و14 في زحلة .

تحذيرات من مصلحة الارصاد الجوية :

 تُحذر مصلحة الارصاد الجوية  من سلوك الطرقات الجبلية فوق ال1300 متر بسبب تراكم الثلوج, مع احتمال تشكل السيول على بعض الطرقات  ، ومن خطر تكون الجليد خلال الأيام المقبلة.خصوصاً في الساعات الاولى من الصباح والليل . 

 

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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