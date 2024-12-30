كيف سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة؟

يزور لبنان منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق السواحل التركية. المُنخفض يحمل معه أمطار تكون غزيرة أحياناً ، إنخفاض ملموس بدرجات الحرارة ، رياح ناشطة وثلوج على المرتفعات المتوسطة . يستمر تأثير المنخفض حتى مساء يوم الثلاثاء غداً حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجياً.

الطقس المتوقع في لبنان للأيام المقبلة بحسب مصلحة الارصاد الجوية :

اليوم الاثنين

غائم اجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً ، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق .

الثلاثاء :

غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية مع ضباب على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر . لتنحسر الأمطار تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر ويتحول الطقس الى غائم جزئياً خلال الليل.

الأربعاء :

غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية، يتحسن الطقس خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم

الخميس :

قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة .

أما بالنسبة لمعدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول: بين 13 و21 في بيروت وبين10 و19 في طرابلس وبين 4 و14 في زحلة .

تحذيرات من مصلحة الارصاد الجوية :

تُحذر مصلحة الارصاد الجوية من سلوك الطرقات الجبلية فوق ال1300 متر بسبب تراكم الثلوج, مع احتمال تشكل السيول على بعض الطرقات ، ومن خطر تكون الجليد خلال الأيام المقبلة.خصوصاً في الساعات الاولى من الصباح والليل .

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية