قبيسي: لبنان بلد مقاوم كتب تاريخا جديدا بدماء الشهداء

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي على “ضرورة التكاتف لمواجهة التحديات”، ونوه “بجهود الجمعيات الإسعافية خلال الحرب وتفانيها في العطاء لبلسمة جراح اللبنانيين والحفاظ على مدينتهم النبطية”.

وقال قبيسي في حديث له الاحد “أمامنا استحقاقات كبيرة وابرزها انتخاب رئيس للجمهورية، الذي يجب ان يحصل في التاسع من الشهر القادم ليكون للبنان رئيس وحكومة وجيش ينتشر في جنوبنا ليطبق القرارات التي تم الاتفاق عليها، حارسا لهذه الحدود الى جانب اهلنا الذين كتبوا بدمائهم اروع انواع البطولات من مقاومين وشباب رساليين”.

ولفت قبيسي الى انه “من هذه المحطة ينطلق حينها لبنان الى واقع يكتب فيه تاريخ جديد، بانه لم يستسلم ولم يوقع ولم يكن بلدا مطبعا، بل هو بلد مقاوم كتب بدماء شهدائه من قادة ومقاومين أن التصدي للعدو الصهيوني ولالة القتل والدمار التي يستعملها، ان يكون التصدي له شكل جديد من الحرية والكرامة والشهادة “.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام