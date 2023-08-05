قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي “نواجه اليوم قوى الغطرسة التي تريد فرض واقع سياسي على لبنان بأن يتبع لها وترضخ المقاومة”، وتابع “هم يسعون بشتى الطرق لضرب الاستقرار الداخلي والاقتصاد عبر حصار وعقوبات لمعاقبة الشعب الذي انتصر على العدو الصهيوني”.

واكد قبيسي “لن يتمكنوا من هزيمة ابناء منطقتنا وابناء وطننا بالتجويع”، وتابع “للاسف في بلدنا بعض الساسة يمتثلون لاملاءات الخارج ويعطلون الاستحقاقات”، وتابع “هناك ايد خفية لبنانية ترفض الحوار وتستمع للخارج”، وأضاف “لن نرضخ لاملاءاتهم بل سنسعى ونصبر لننجز استحقاقا وطنيا ينقذ لبنان”.

وشدد قبيسي على ان “السيادة تبدأ بحماية الحدود، بطرد العدو من مزارع شبعا ومن قرية الغجر”، وتابع “السيادة تأتي من حماية حدودنا ومنع الارهاب من الدخول الى بلدنا، هي ليست كرسيا او موقعا او رئاسة او اي شيء اخر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام