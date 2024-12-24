الوكالة الوطنية:انهيار مبنى في الميناء – طرابلس ومولوي يتابع عملية رفع الانقاض وانقاذ عنصرين مفقودين من الدفاع المدني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 24 2024 - 21:28

الوكالة الوطنية:انهيار مبنى في الميناء – طرابلس ومولوي يتابع عملية رفع الانقاض وانقاذ عنصرين مفقودين من الدفاع المدني

منذ 29 mins 24 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة