وزير التربية: لتحييد المؤسسات التربوية عن الصراعات وتصفية الحسابات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2024 - 21:28

وزير التربية: لتحييد المؤسسات التربوية عن الصراعات وتصفية الحسابات

منذ 38 mins 24 December، 2024
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