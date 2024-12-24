رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: ندعو اللجنة إلى الضغط على “إسرائيل” لتنفيذ بنود التفاهم وأبرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروقات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2024 - 18:22

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: ندعو اللجنة إلى الضغط على “إسرائيل” لتنفيذ بنود التفاهم وأبرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروقات

منذ 52 mins 24 December، 2024
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