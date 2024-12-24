رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: لبنان ملتزم بنود التفاهم فيما “إسرائيل” تواصل خروقاتها وهذا أمر غير مقبول – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 24 2024 - 18:22

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: لبنان ملتزم بنود التفاهم فيما “إسرائيل” تواصل خروقاتها وهذا أمر غير مقبول

منذ 57 mins 24 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة