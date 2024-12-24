القوات المسلحة اليمنية: العملية انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورد على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2024 - 16:48

القوات المسلحة اليمنية: العملية انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورد على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في غزة

منذ 1 ساعة 24 December، 2024
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