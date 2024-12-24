سرايا القدس-كتيبة طولكرم : يواصل مقاتلونا برفقة مقاتلي شعبنا التصدي لقوات الاحتلال في محاور القتال بمخيم طولكرم ويستهدفون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2024 - 10:38

سرايا القدس-كتيبة طولكرم : يواصل مقاتلونا برفقة مقاتلي شعبنا التصدي لقوات الاحتلال في محاور القتال بمخيم طولكرم ويستهدفون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة

منذ 29 mins 24 December، 2024
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