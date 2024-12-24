وزارة الصحة في غزة: القصف يطال جميع أقسام مستشفى كمال عدوان ومحيطه وعلى مدار الساعة دون أي توقف – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2024 - 10:38

وزارة الصحة في غزة: القصف يطال جميع أقسام مستشفى كمال عدوان ومحيطه وعلى مدار الساعة دون أي توقف

منذ 59 mins 24 December، 2024
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