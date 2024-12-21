أبو فاعور التقى قبلان: الرئيس بري ضمانة وطنية للبنانيين

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قبلان قبلان على “ضرورة تسهيل الاستحقاق الرئاسي في موعده وإنجاز الاستحقاقات التي تكفل الاستقرار وتعزز بناء الدولة”.

كلام قبلان جاء السبت خلال زيارته على رأس وفد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا بالبقاع الغربي.

وشدد قبلان على “أهمية العلاقة التاريخية التي تربط الرئيس نبيه بري بالرئيس وليد جنبلاط في كل المحطات والمواقف”، وأكد “استمرار هذه العلاقة التي تصب في تعميق الوحدة الوطنية”، ولفت الى “أهمية انجاز الاستحقاق الرئاسي وكل الاستحقاقات الوطنية والدستورية خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تحتاج الى وحدة الموقف وتغليب المصلحة الوطنية التي تجلت في تضامن اللبنانيين ابان العدوان الاسرائيلي على لبنان”.

كما شكر قبان “الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه النائب تيمور جنبلاط والنائب السابق وليد جنبلاط والنائب أبو فاعور وكل قيادة التقدمي على وقوفهم واحتضانهم لاهلنا النازحين وتقديم النموذج الفريد والحقيقي لمعنى العيش الواحد والاخوة الحقيقية في مواجهة العدوان”.

من جهته، أكد أبو فاعور ان “ما قام به الحزب التقدمي الاشتراكي والرئيس وليد جنبلاط ورئيس الحزب تيمور جنبلاط تجاه النازحين نتيجة العدوان هو قناعة وواجب وطني تجاه اهلنا وأبنائنا”، ورأى ان “العدوان كان على كل لبنان خصوصا على الجنوب والبقاع والضاحية”، ولفت الى “أهمية التضامن الوطني الذي حصل اثناء الحرب والذي سوف يستمر بارادة وطنية وشعبية عكستها المشهدية التي تجلت بين اللبنانيين في مناطق النزوح”، وشدد على ان “القادمين من لبايا ويحمر وسحمر ومشغرة وقليا وعين التينة ومن البقاع الغربي والجنوب الى راشيا، أتوا الى بيوتهم وأهلهم”.

كما شدد أبو فاعور على ان “الرئيس نبيه بري هو ضمانة وطنية للبنانيين والعلاقة التي تربطه بالرئيس وليد جنبلاط هي علاقة تاريخية ومستقبلية وسوف تستمر”، ودعا الى “إنجاز الاستحقاق الرئاسي في الجلسة المحددة في التاسع من كانون الثاني المقبل”، مشددا على “أهمية تغليب المصلحة الوطنية وانطلاق عمل المؤسسات لإجراء المعالجات التي من شأنها إطلاق العجلة الإقتصادية وإنجاز الاستحقاقات التي تعيد انتظام العمل وتعيد بناء الثقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام