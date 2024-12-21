انتهاء عمليات البحث في حارة حريك بعد العثور على المفقودين السبعة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان، أن “فرق البحث والإنقاذ المتخصصة للدفاع المدني، وبمتابعة من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبعد جهود استمرت منذ ساعات الصباح الاولى ولغاية الان، تمكنت من انتشال جثامين ٤ شهداء من تحت الأنقاض في منطقة حارة حريك بناية أيوب قرب العاملية، وبذلك يكون قد تم العثور على المفقودين السبعة الذين تم التبليغ عن فقدانهم أمس جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المكان في ٢٧ أيلول الماضي، بعد أن كان عناصر الدفاع المدني قد عثروا أمس على ثلاثة مفقودين”.

وأشارت إلى أنه “تم نقل الجثامين الى مستشفى بيروت الحكومي لإجراء فحوصات ال DNA للتحقق من هوية الشهداء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام