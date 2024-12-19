هيومن رايتس :”إسرائيل” تفرض حرماناً متعمداً من المياه في غزة

في تقرير جديدٍ لها إتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، إسرائيل بارتكاب “أعمال إبادة جماعية” في الحرب التي تخوضها ضدّ حركة “حماس” في غزة بسبب فرضها قيوداً على وصول المياه الى جزء من سكّان القطاع، مطالبة بفرض عقوبات عليها.

وفي تفاصيل التقرير تشير المنظمة إلى أن “إن السلطات الإسرائيلية فرضت عمداً على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية مصمّمة لتدمير جزء من السكّان، وذلك من خلال تعمّد حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك من الوصول إلى المياه بشكل كاف”.

وأشارت المنظمة في تقريرها أن القوات الإسرائيلية تعمدت مهاجمة العديد من المرافق الرئيسية للمياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية وإلحاق الضرر بها أو تدميرها.

وبحسب التقرير أنه أصيب مئات الآلاف بأمراض وحالات صحية من المرجح أن يكون الحرمان من المياه الآمنة والكافية تسبب أو ساهم فيها، منها الإسهال، والتهاب الكبد الوبائي أ، والأمراض الجلدية، والتهابات الجهاز التنفسي العلوي. وأيضاً الحرمان من المياه ضار بشكل خاص بالرُضَّع، والنساء الحوامل والمرضعات، والأشخاص ذوي الإعاقة.

وختمت المنظمة تقريرها بدعوة للحكومات ألا تساهم في الجرائم الخطيرة التي يرتكبها المسؤولون الإسرائيليون في غزة، ومنها الجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية، وأن تتخذ كل الخطوات الممكنة لمنع المزيد من الأذى. وأنه على الحكومات التي تسلّح إسرائيل أن تضع حداً لخطر التواطؤ في الجرائم الفظيعة في غزة.

المصدر: منظمة هيومن رايتس ووتش