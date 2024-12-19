شهداء وجرحى من موظفي منشأة رأس عيسى النفطية بمحافظة الحديدة إثر العدوان الإسرائيلي على اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 07:02

شهداء وجرحى من موظفي منشأة رأس عيسى النفطية بمحافظة الحديدة إثر العدوان الإسرائيلي على اليمن

منذ 45 mins 19 December، 2024
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