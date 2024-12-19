ارتفاع عدد الشهداء إلى 23 جراء قصف الإحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 00:38

ارتفاع عدد الشهداء إلى 23 جراء قصف الإحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم

منذ 56 mins 18 December، 2024
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