تنظيف الأوراق النقدية البالية.. مهنة جديدة في غزة للتغلب على الحصار المالي للقطاع

توصل قوات الاحتلال الاسرائيلي حصارها المالي ضد قطاع غزة، ومنع تدفق العملة النقدية وذلك منذ أكثر من عام، ما دفع السكان لاستخدام نفس الأوراق النقدية البالية، مما عقد النشاط التجاري الهش أصلا وزاد من انتشار العملة المزيفة.

ولجأ الأهالي في قطاع غزة في ظل نقص العملة بسبب إغلاق البنوك المطول، إلى تجارة جديدة، فظهرت مهنة “تنظيف الأوراق النقدية” البالية، وذلك بفرض رسوم صغيرة لغسل الأوراق النقدية وإصلاحها، مما يساعد في الحفاظ على التداول لأن العملة الجديدة نادرة.

وبالفعل طور البعض أساليب لإصلاح الأوراق النقدية الممزقة أو تجديدها باستخدام منتجات التنظيف، ما أدى إلى عودة الأوراق النقدية القديمة والمتضررة إلى التداول في أسواق غزة الآن، خاصة من فئة 100 شيكل التي تُنظف مقابل 4 شياكل، و20 شيكل التي تُنظف مقابل شيكلين اثنين.

المصدر: المنار + مواقع