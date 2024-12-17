كتائب الأقصى: قصفنا مقر قيادة وسيطرة تابع للعدو الصهيوني محيط مستشفى الصداقة التركي في محور”نتساريم” بصاروخين “107” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 19:36

كتائب الأقصى: قصفنا مقر قيادة وسيطرة تابع للعدو الصهيوني محيط مستشفى الصداقة التركي في محور”نتساريم” بصاروخين “107”

منذ 1 ساعة 17 December، 2024
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