الحكومة اللبنانية تبحث تأمين السلف المالية لرفع الردم في الضاحية وملف النازحين من سوريا

تناقش الحكومة اللبنانية (35) بنداً، تتعلق بالعديد من الملفات الاقتصادية والمالية، كما يطرح من خارج جدول الأعمال موضوع عودة النازحين، الذين نزحوا من عدد من القرى الحدودية جراء التغيرات التي حصلت في سوريا إلى الهرمل وبعض القرى المحيطة في المنطقة.
وتبحث الحكومة آلية العمل المحتملة حول التنسيق في ملف النازحين، وعملية توزيع هؤلاء في بعض الأماكن التي لا تؤثر بشكل سلبا على المناطق التي نزحوا إليها.
وأيضاً تبحث الجلسة تأمين السلف المالية المرتبطة بعملية رفع الردم من منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت. وهذا الموضوع نال الكثير من الجدل حول كيفية تأمين الأموال المطلوبة لرفع الردم، خصوصاً بعدما تم الموافقة على دفتر الشروط الذي رفعته بلديات المنطقة وتحديدا اتحاد بلديات الضحية الجنوبية وحصلت على موافقة هيئة الشراء العام حول البنود التي تتضمن مجموعة من التفاصيل المرتبطة بعملية التمويل.
وأشار وزير الاشغال علي حمية إلى انه من المفترض أن تتم المواقفة على تأمين السلف المالية، وهو أيضا ما أكد عليه وزير المالية، بهدف البدء بعملية رفع الردم ابتداء من يوم الاربعاء.
وبالإضافة إلى مسألة رفع الردم، تبحث الحكومة اللبنانية قضية المفقودين في سوريا، جراء التغيرات التي حصلت هناك، وبالتالي سيتم تكليف لجنة لمتابعة هذا الموضوع.
المصدر: المنار