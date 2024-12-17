إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يتوغل في الأراضي السورية خارج المنطقة العازلة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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December 17 2024 - 14:56

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يتوغل في الأراضي السورية خارج المنطقة العازلة

منذ 47 mins 17 December، 2024
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