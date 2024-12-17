إصابات جراء إطلاق آليات الاحتلال النار في منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 17 2024 - 08:44

إصابات جراء إطلاق آليات الاحتلال النار في منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي مدينة رفح

منذ 48 mins 17 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة