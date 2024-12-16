“جبهة العمل” هنأت حماس بذكرى انطلاقتها: جهادكم حق طبيعي مشروع ضد الاحتلال

هنأت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان لها “حركة حماس في الذكرى الـ37 على انطلاقة الحركة”، متمنية لها “تحقيق النصر المبين والهدف الأسمى الرزين الرصين، ألا وهو تحرير القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك وكل حبة تراب من أرض فلسطين الحبيبة من براثن اليهود الصهاينة الحاقدين الغاشمين المجرمين الذين يرتكبون في غزة العزة أبشع مجزرة وإبادة جماعية في العصر الحديث أمام مرأى العالم أجمع ومسمعه”.

ورأت الجبهة أن “هذه الذكرى المباركة تأتي بعد 14 شهرا ونيف من عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، والتي ما زالت مستمرة وبالإصرار والتوهج ذاتهما، رغم هذا الإرهاب المتوحش وهذا التغول الصهيوني المهول والمخيف، الذي يعمل على حرق وجرف وتدمير وقتل البشر والحجر وكل ما هو حي في قطاع غزة العزة”.

وأشارت الجبهة إلى أن “جهادكم اليوم مع باقي فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة هو جهاد مبارك وحق طبيعي مشروع ومطلب كل الشعب الفلسطيني الأبي الرافض للاحتلال والاستعمار والاستكبار”، لافتة إلى أن “طريق الحرية والاستقلال طويلة معبدة ومعمدة بالدم والتضحيات والشهداء”، معتبرة أن “شعبا اختار هذه الطريق، طريق ذات الشوكة لا بد أنه منتصر، والله معكم ولن يتركم أعمالكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام