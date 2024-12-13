ماكرون يزور وارسو ويبحث الأزمة الأوكرانية مع رئيس الوزراء البولندي

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك لبحث الأزمة الأوكرانية معه بعد اجتماعه بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي.

وقال قصر الإليزيه في بيان إن “رئيس الدولة سيجري محادثات مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك حول قضية الدعم الأوروبي لأوكرانيا في السياق الجديد عبر الأطلسي، وكذلك فيما يتعلق برئاسة بولندا لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2025”.

وبحسب مكتب رئيس الوزراء البولندي، فإن الرئيس الفرنسي يعتزم “مشاركة نتائج المناقشات” مع ترامب وزيلينسكي خلال اجتماعهما “القصير ولكن المهم”.

ودعا ترامب بعد اللقاء الذي تزامن مع حفل افتتاح كاتدرائية نوتردام إلى وقف فوري لإطلاق النار وبدء المفاوضات، مضيفا أن أوكرانيا “خسرت بشكل عبثي 400 ألف جندي”.

المصدر: مواقع