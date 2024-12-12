بقرادونيان: لانتخاب رئيس للجمهورية واستعادة عمل المؤسسات والحفاظ على وحدة لبنان

شدد الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان على “ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز مقاومة لبنان للمتغيرات الداخلية والخارجية وتحييد الانعكاسات السلبية لإنقاذ البلاد من الانحدار”.

واكد بقرادونيان أنه “لا بد في المرحلة الحالية من الإلتفاف حول فكرة بناء الدولة، بدءا بانتخاب رئيس الجمهورية، والسعي تدريجيا إلى استعادة المؤسسات، مع احترام الخصوصيات والتضامن والاحترام المتبادل، من باب وحدة الوطن والشعب اللبناني”.

مواقف بقرادونايان جاءت بعيد زيارته على رأس وفد “مفتي طرابلس والشمال” الشيخ محمد إمام، حيث تم بحث آخر الأحداث المحلية والإقليمية.

من جهته، أشار المفتي إمام إلى “ضرورة استعادة وحدة لبنان الداخلية أولاً وتعزيز الولاء للدولة والحفاظ على التعايش بين مختلف الطوائف في لبنان”، وأكد أن “طرابلس تقدم خير دليل على الوحدة الوطنية في المرحلة الحالية”، وامل أنه “مع قيام الدولة المعبّرة عن إرادة الشعب السوري سيتمكن من الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ودوره العربي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام