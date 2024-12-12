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December 12 2024 - 18:26

حزب الله تقبل التعازي باستشهاد الحاج محمد عفيف

منذ 36 mins 12 December، 2024
تعازي الحاج عفيف
لبنان

تقبل حزب الله وعائلة الشهيد القائد محمد عفيف النابلسي التعازي الخميس باستشهاده ووفاة زوجته الحاجة دلال دياب، وذلك في مجمع الامام المجتبى في السانت تيريز بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقد حضر لتقديم واجب العزاء السفير الايراني مجتبى اماني، نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمود قماطي وعدد من نواب كتلة الوفاء للمقاومة وحشد من الشخصيات السياسية والنقابية والاعلامية وعلماء ورجال دين ووفود وأصدقاء.

ونوه المعزون بمسيرة الحاج محمد عفيف الاعلامية المقاومة الذي لم يفارق الميدان الاعلامي لحظة واحدة طيلة فترة العدوان الاسرائيلي الى حين استشهاده بغارة غادرة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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