وزارة الصحة العامة في لبنان: شهيد وإصابة شخص آخر بجروح في غارة العدو الإسرائيلي على مدينة الخيام الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 21:32

وزارة الصحة العامة في لبنان: شهيد وإصابة شخص آخر بجروح في غارة العدو الإسرائيلي على مدينة الخيام الجنوبية

منذ 48 mins 12 December، 2024
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