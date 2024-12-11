وزارة الصحة بغزة: ️ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44,805 شهيد و 106,257 جريحا منذ 432 يوما من العدوان على الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2024 - 13:32

وزارة الصحة بغزة: ️ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44,805 شهيد و 106,257 جريحا منذ 432 يوما من العدوان على الإسرائيلي

منذ 53 mins 11 December، 2024
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