القوات المسلحة اليمنية: نفذ سلاح الجوِّ المسير عمليتينِ عسكريتينِ استهدفتا أهدافًا عسكريةً في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطينَ المحتلةِ بطائرتينِ مسيرتينِ صباحَ الثلاثاء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 19:50

القوات المسلحة اليمنية: نفذ سلاح الجوِّ المسير عمليتينِ عسكريتينِ استهدفتا أهدافًا عسكريةً في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطينَ المحتلةِ بطائرتينِ مسيرتينِ صباحَ الثلاثاء

منذ 36 mins 10 December، 2024
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