الرئيس البرازيلي يخضع لعملية بعد تعرضه لنزيف في الدماغ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 13:36

الرئيس البرازيلي يخضع لعملية بعد تعرضه لنزيف في الدماغ

منذ 28 mins 10 December، 2024
الرئيس دا سيلفا
الرئيس البرازيلي السابق ايناسيو لولا دا سيلفا
أخبار دولية - البرازيل

تعرض الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لنزيف في الدماغ ما أسفر عن نقله إلى المستشفى السوري اللبناني، ويخضع لعملية بضع القحف لإزالة الورم الدموي.

ونقلت “روسيا  اليوم ” عن مصادر من المستشفى السوري اللبناني Sirio-Libanes أن “العملية تمت دون مضاعفات”.

وقد تعرض الزعيم البرازيلي لحادث عندما سقط في الحمام واصطدم بمؤخرة رأسه في 19 تشرين الثاني في المقر الرئاسي، تلقى على إثرها خمس غرز وخضع لعدة فحوصات بالأشعة المقطعية. ولهذا السبب اضطر لولا إلى إلغاء رحلته إلى مدينة قازان الروسية لحضور قمة “بريكس” بناء على نصيحة طبية. وبعد السقوط صرح الرئيس البرازيلي بأن الحادث كان خطيرا.

 

المصدر: روسيا اليوم

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