الخطوط الجوية العراقية تعلن عن إيقاف مؤقت للرحلات الجوية بين بغداد وبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2024 - 10:22

الخطوط الجوية العراقية تعلن عن إيقاف مؤقت للرحلات الجوية بين بغداد وبيروت

منذ 24 mins 8 December، 2024
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