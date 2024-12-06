مندوب العراق في الأمم المتحدة: نرفض استخدام بلدنا لاستهداف أي دولة

أكد مندوب العراق في الأمم المتحدة محمد حسين محمد بحر العلوم ان “الحكومة العراقية تؤكد رفضها استخدام أراضيها ومجالها الجوي في استهداف أي دولة”.

وأشار بحر العلوم العلوم في كلمة له خلال جلسة مجلس الامن الدولي الجمعة الى ان “القوات الأمنية العراقية أحكمت سيطرتها على حدود البلاد”، وأكد “رفض الحكومة العراقية لاستخدام أراضيها ومجالها الجوي لاستهداف أي دولة”.

وقال بحر العلوم إن “الحكومة أطلقت العديد من المشاريع لتحسين الخدمات وسعت لتحسين علاقتها مع دول الجوار”، وأضاف أن “العلاقات العراقية الكويتية تشهد تقدما كبيرا وهنالك حوار مستمر”.

ولفت الى ان “العراق مستعد للتعاون مع بعثة اليونامي (بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق) في عملية الانتقال وتصفية مهامها في الأراضي العراقية”.

المصدر: السومرية