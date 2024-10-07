كتائب القسام تقصف موقع “صوفا” العسكري وتحشدات العدو في معبر رفح البري وقرب مغتصبة “حوليت” ومركز عمليات موقع “كرم أبو سالم” العسكري بعدد من صواريخ “رجوم” عيار 114 ملم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 08:06

كتائب القسام تقصف موقع “صوفا” العسكري وتحشدات العدو في معبر رفح البري وقرب مغتصبة “حوليت” ومركز عمليات موقع “كرم أبو سالم” العسكري بعدد من صواريخ “رجوم” عيار 114 ملم

منذ 1 ساعة 7 October، 2024
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